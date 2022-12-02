ناصر هدية: المنصورة الجديدة خطوة وطنية ناجحة نحو استكمال إنشاء المدن الذكية

قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن مصر أولت قضية إنشاء المدن الجديدة في عصر الرئيس السيسي أهمية كبرى غير مسبوقة، تمثل آفاق جديدة للعمران ورفع قيم الثروة العقارية المصرية.

وأضاف "هدية" في تصريح صحفي له اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي لمدينة المنصورة الجديدة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية في خطاها نحو تعزيز إنشاء المدن الذكية والتوسعة فيها، بما يتماشى مع المعايير التكنولوجية الحديثة التي تستهدف تحسين جودة معيشة المواطن والارتقاء بها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان مدينة المنصورة الجديدة تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، والتي تم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، ليستمر العمل عليها لتدخل بعد ذلك في المدن الجديدة التي تشتمل على إسكان فاخر ومدن ذكية متكاملة تتوافر فيها إسكان اجتماعي وفيلات، وتفتح آفاقا استثمارية جديدة بالوطن.

واختتم النائب ناصر هدية، بالتأكيد على أن المنصورة الجديدة، ستكون إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، وتحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة ساحرة على ساحل البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا، وهى بكل المعايير نقلة في المدن الذكية والجديدة في البلاد.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة أمس الخميس، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة، والحقيقة التي يجب أن تشاركوني فيها،هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضـوء هذه الزيادة السكانية المطردة، والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة، ومعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل، والتي يأتي في مُقـدمتهـا البناء على الأراضي الزراعيـة والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية.