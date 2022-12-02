المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسى سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت.

وقالت فون دير لاين في تصريحات صحفية اليوم "وافق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وشركاء عالميون آخرون اليوم على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا".

وأشارت فون دير لاين إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض عائدات روسيا بشكل كبير، وسيساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما سيفيد بلدان الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه سيتم تعديل هذا السقف مع مرور الوقت، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رسميًا يوم الأحد المقبل.

فاينانشيال تايمز: الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز الروسي بنسبة 41%

والثلاثاء الماضى، صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الثلاثاء، بأن الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز المسال الروسي بنسبة 41% بين يناير وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه من روسيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغ 17.8 مليار متر مكعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كمية الغاز المسال الروسي من إجمالي واردات الغاز المنقولة بحرا إلى الدول الأوروبية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تمثل 16%.

وأضافت فاينانشيال تايمز أن المشترين الرئيسيين هم بلجيكا وإسبانيا وهولندا وفرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن أوروبا اشترت 62.1 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا منذ بداية العام.

وتشير هذه البيانات إلى أن العالم الغربي ليس مستعدا للتخلي تمامًا عن الغاز من روسيا.