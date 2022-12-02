الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسى سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت.

وقالت فون دير لاين في تصريحات صحفية اليوم "وافق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وشركاء عالميون آخرون اليوم على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا".

وأشارت فون دير لاين إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض عائدات روسيا بشكل كبير، وسيساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما سيفيد بلدان الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه سيتم تعديل هذا السقف مع مرور الوقت، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رسميًا يوم الأحد المقبل.

فاينانشيال تايمز: الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز الروسي بنسبة 41%

والثلاثاء الماضى، صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، الثلاثاء، بأن الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز المسال الروسي بنسبة 41% بين يناير وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه من روسيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغ 17.8 مليار متر مكعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كمية الغاز المسال الروسي من إجمالي واردات الغاز المنقولة بحرا إلى الدول الأوروبية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تمثل 16%.

وأضافت فاينانشيال تايمز أن المشترين الرئيسيين هم بلجيكا وإسبانيا وهولندا وفرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن أوروبا اشترت 62.1 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا منذ بداية العام.

وتشير هذه البيانات إلى أن العالم الغربي ليس مستعدا للتخلي تمامًا عن الغاز من روسيا.

المفوضية الاوروبية النفط الروسي سعر النفط الروسي الاتحاد الأوروبي مجموعة الدول السبع روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

359 مليونًا إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نوفمبر الماضى

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

«مش حامل».. زوج الممرضة المعتدى عليها بمستشفى قويسنا يفجر مفاجأة

مُطالبًا بالتحقيق فى واقعة قويسنا.. الباز: «الاعتداء على الأطقم الطبية غير مقبول»

المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسى سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت

الحلم العربى.. كيف يُقصى المغرب «الماتادور» بالقاضية ويعبر إلى ربع النهائى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»