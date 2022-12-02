السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عريس أثناء زفافه وإصابة شخصين فى حادث بالقليوبية

مصرع عريس وإصابة
مصرع عريس وإصابة شخصين فى القليوبية

تعطلت حركة الطريق الزراعي بنها القاهرة بمنطقة طوخ بمحافظة القليوبية بسبب وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود كهرباء اتجاه مدينة بنها مما أدى إلى مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين وذالك أثناء ذهابه لإحضار عروسته وإتمام حفل الزفاف وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم 7286 بعامود كهرباء اتجاه مدينة بنها بطريق مصر الإسكندرية الزراعى بزمام مدينة طوخ.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف وتبين أن سبب وقوع الحادث اختلال أحد إطارات سيارة ملاكي واصطدمت بعامود كهرباء يمين الطريق ونتج عنه مصرع “أحمد. م. س” 23 سنة وإصابة “نور. م. ش” و"محمد. ع. س" وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي والجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اللواء نبيل سليم تصادم سيارة ملاكي حادث تصادم سيارة سيارة ملاكي طريق مصر الإسكندرية الزراعي محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ مستشفى بنها الجامعي مصرع عريس

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