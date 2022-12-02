قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

أعلن قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مساء اليوم الجمعة، أن مشهد إعدام الشاب الشهيد عمار حمدي مفلح على يد جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والذي تم توثيقه عبر كاميرات الفيديو، يؤكد أن الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط.

وأضاف الهباش في تصريحات صحفية، اليوم، أن مشهد إعدام الشاب مفلح يفترض أن يستفز كل مؤسسات القانون الدولي لمحاكمة هؤلاء المجرمين، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد “الهباش” أن هذا الفيديو هو وثيقة قانونية يجب أخذها أولًا لملاحقة القاتل الذي أطلق الرصاص والقصاص منه، وثانيًا لمحاسبة دولة الاحتلال عصابة الإرهاب أمام كل المحاكم الدولية.