الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأسبوع اللمقبل.. «العالمي للفتوى» يُطلق دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

الأزهر العالمي للفتوى
الأزهر العالمي للفتوى

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يستعد لإقامة دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج الأسبوع المقبل، ويختتم دورته الـ48 بمقره في مشيخة الأزهر الشريف 

واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته الـ(48) لتدريب المقبلين على الزواج، ضمن سلسلة دوراته المجَّانية الجديدة التي بدأها في يوليو الماضي وسط تفاعل كبير، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وتلقى المتدربون خلال هذه الدورة أهم المفاهيم الضرورية لإقامة حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وأهم مهارات فهم الذات، وطبيعة شريك الحياة، والتواصل الإيجابي معه، وكيفية اكتساب مهارات التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الأسرة، وأهم أسس تربية الأبناء تربية سوية واعية.

وقام بإعداد محاور البرنامج التدريبي نخبة من المتخصصين في علوم الدين والشريعة، والنفس والاجتماع، والطب والقانون، وتضم الدورة 10 محاضرات، وتنفَذ على مدار أسبوع كامل، ويتسلم المتدربون في نهايتها شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز دورة تأهيل المقبلين على الزواج.

وتميزت دورات تأهيل المقبلين على الزواج منذ بدايتها بالحضور الكثيف للمتدربين، وتفاعلهم الملحوظ مع المحاضرين.

وتهدف هذه الدورات إلى رفع الوعي الديني والنفسي والاجتماعي لدى المتدربين المقبلين على الزواج، وصقل مهاراتهم الحياتية.

ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة، ويتيح المركز هذه الدورات مجانًا، ويمكن للراغبين في الالتحاق بها التسجيل عبر هاتف رقم 19906، أو عبر موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الإنترنت.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تدريب المقبلين على الزواج المقبلين على الزواج فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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