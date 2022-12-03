مع بداية الساعات الصباحية الأولى شهدت مواد البناء حالة من الارتفاع، وحصدت أسعار الحديد على الارتفاع، وذلك عقب إعلان 3 مصانع حديد من خلال رسائل موجهة لجميع عملائها زيادة سعر طن الحديد بدء من اليوم الثالث من ديسمبر بنحو قيمة 800 جنيه، ويكثر التساؤل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 3/12/2022 في مصر من قبل المقاولين والتجار.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 3/12/2022 في مصر

وأعلن مصنع السويس للصلب الوصول لسعر الطن لمبلغ 20350 جنيهًا ويكون شاملًا الـ 14% بالقيمة المضافة، بديلًا عن مبلغ 19550 جنيهًا للطن الواحد تسليم أرض المصنع بزيادة قيمة 800 جنيه.

وصعد سعر الأسمنت الأسود مؤخرًا صعودًا قد يتراوح ما بين مبلغ 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا فى الطن الواحد، وعاد الانخفاض الذي كان سيد الموقف، فتراجعت تراجعًا قد يتراوح ما بين مبلغ 20 جنيهًا إلى 100 جنيه، ولكن قد عاد الارتفاع مجددًا فارتفعت بمبلغ 100جنيه فى الطن الواحد.

وارتفع سعر الأسمنت المقاوم ارتفاعًا بقيمة تتراوح ما بين 30 جنيهًا إلى 70 جنيهًا فى الطن الواحد، ثم تراجعت بنحو قيمة 100 جنيه فى الطن الواحد، واستقر سعر الأسمنت الأبيض، وإضافة إلى أن السعر يختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، كما استقر سعر الجبس مؤخرًا، وذلك طبق عمليات العرض والطلب، و إضافة إلى وجود مصاريف النقل.

بوابة "الدستور" تستعرض لكم أسعار مواد البناء فى الأسواق.

سعر الحديد اليوم

وصل اليوم السبت 3/12/2022 سعر طن حديد المصريين إلى 20 ألفًا و350 جنيهًا.

سعر طن حديد عز والدخيلة اليوم السبت 3/12/2022 وصل إلى 19 ألفًا و650 جنيهًا.

سجل اليوم السبت 3/12/2022 طن حديد السويس 20 ألفًا و350 جنيهًا.

سعر طن حديد بشاى يصل إلى 21 ألفًا و200 جنيه.

سجل اليوم السبت 3/12/2022 سعر طن المراكبي 19 ألفًا و550 جنيهًا.

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1650 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1615 جنيهًا.

سعر الأسمنت اليوم

سجل طن أسمنت أسمنت السويدى 1720 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت العسكرى بنى سويف إلى 1525 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1650 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت التعمير إلى 1590 جنيهًا.

سجل اليوم السبت 3/12/2022 جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

وصل اليوم السبت 3/12/2022 طن جبس مصر سيناء إلى 650 جنيهًا.

سعر اليوم السبت 3/12/2022 طن جبس سيناء وصل إلى 850 جنيهًا.

سجل اليوم السبت 3/12/2022 متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2500 جنيه.

وصل اليوم السبت 3/12/2022 سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2500 جنيه.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 1670 جنيهًا.

سجل اليوم السبت 3/12/2022 طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 1680 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 1755 جنيهًا.

وصل اليوم السبت 3/12/2022 سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1670 جنيهًا.

سجل اليوم السبت 3/12/2022 سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1130 جنيهًا، والواحة المخلوط وصل إلى 1190 جنيهًا.