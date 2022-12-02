الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل وإصابة فتاة إثر سقوط أسانسير بالوراق

جثة
جثة

لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه وأصيبت فتاة إثر سقوط أسانسير بأحد العقارات السكنية بمنطقة الوراق، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود متوفٍ داخل عقار سكنه، إثر سقوط أسانسير بشارع مسجد الإيمان من شارع الغاز بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يدعى محمد تامر سيد، 6 سنوات، متوفٍ إثر إصابته بنزيف، وإصابة فتاة تدعى بشرى كامل سيد 16 سنة بكسور متفرقة باليدين، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء استقلال الطفل المصعد الكهربائي انزلقت قدماه ما بين المصعد والحائط ليفارق الحياة متأثرا بجراحه دون وجود شبهة جنائية حول وفاته، وأصيبت الفتاة إثر سقوط المصعد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

359 مليونًا إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نوفمبر الماضى

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

«مش حامل».. زوج الممرضة المعتدى عليها بمستشفى قويسنا يفجر مفاجأة

المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسى سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت

مُطالبًا بالتحقيق فى واقعة قويسنا.. الباز: «الاعتداء على الأطقم الطبية غير مقبول»

«مش هنتنازل».. ممرضة تروى لـ«الباز» كواليس اعتداء مستشفى قويسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»