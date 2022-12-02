مصرع طفل وإصابة فتاة إثر سقوط أسانسير بالوراق

لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه وأصيبت فتاة إثر سقوط أسانسير بأحد العقارات السكنية بمنطقة الوراق، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود متوفٍ داخل عقار سكنه، إثر سقوط أسانسير بشارع مسجد الإيمان من شارع الغاز بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يدعى محمد تامر سيد، 6 سنوات، متوفٍ إثر إصابته بنزيف، وإصابة فتاة تدعى بشرى كامل سيد 16 سنة بكسور متفرقة باليدين، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء استقلال الطفل المصعد الكهربائي انزلقت قدماه ما بين المصعد والحائط ليفارق الحياة متأثرا بجراحه دون وجود شبهة جنائية حول وفاته، وأصيبت الفتاة إثر سقوط المصعد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.