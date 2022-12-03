أسعار تذاكر الطيران من مصر للسعودية 2022.. من الأمور التى زاد نسبة البحث عنها الساعات الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل"بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسهيلات تخص التأشيرة للزيارة والعمرة .

الدستور ترصد جميع تفاصيل أسعار تذاكر الطيران من مصر للسعودية التي تخص هذا الأمر خلال التقرير التالي:

أسعار تذاكر الطيران من مصر إلى السعودية 2022

من مطار القاهرة .. سعر تذكرة الطيران إلى المملكة العريبة السعودية هو 4778 جنيه بدون توقف إلى 8 مدن وتكون مدة الطيران ساعتين.

-من مطار الإسكندرية ..بلغ سعر تذكرة الطيران من ذلك المطار إلى المملكة العربية السعودية هو 16612 جنيه وتكون الرحلة إلى مدينتين وفترة الطيران 12 ساعة.

-من مطار سوهاج .. وصل سعر تذكرة الطيران من مطار سوهاج إلى المملكة السعودية إلى 12800 جنيه مع مدة الطيران 9 ساعات وتكون هذه الرحلة إلى مدينتين.

-من مطار شرم الشيخ ..وصل سعر تذكرة الطيران من مطار شرم الشيخ إلى المملكة السعودية إلى 8715 جنيه، وفترة الطيران 8 ساعات وتكون هذه الرحلة إلى مدينة واحدة.

من القاهرة إلى جدة هو 4850 جنيه.

- من القاهرة إلى الدمام هو 4919 جنيه.

- من القاهرة إلى القصيم هو 5388 جنيه.

تعرف على سعر تأشيرة الطيران من مصر إلى السعودية

من خلال موقع "نُسك" يمكن للمصرين استخراج التأشيرة بعد 24 ساعة فقط وتكون سعر تأشيرة العمرة للمصريين 4400 جنيه بحيث لا تتعدى هذا الرقم حسب الأنباء الصحفية الأخيرة وتكون التأشيرة شاملة جميع مزايا وخدمات الخاصة بالعمرة باستثناء سعر تذاكر الطيران فهي خارج هذه الباقة.

تعرف على رابط التسجيل على منصة "نُسك"

يحتاج المواطن الراغب فى الحصول على تاشيرة لدخول المملكة من خلال موقع "نسك" عدة خطوات وهى كالآتى:

تسجيل الدخول على منصة نسك من خلال هذا الرابط

https://www.nusuk.sa/ar

يقوم المواطن بعد ذلك بالتسجيل على المنصة وفتح حساب بها

ثم يقوم بالضغط على زر "تأشيرة" الموجود على الصفحة الرئيسية للمنصة

يقوم المواطن بتحديد جنسيته .

- يقوم المواطن بتحديد هل مقيم فى أحدى دول التعاون الخليجى

- اختيار هل المواطن مقيم أو يمتلك تأشيرة لأمريكا او بريطانيا أو شنجن

ثم الضغط على جملة "الحصول على تأشيرة" من خلال الباقة فى حال الإجابة" لا " على السؤالين السابقين

-ثم يختار المواطن ما يناسبه من عروض