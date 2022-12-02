الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش

313369524_806604483714605_2525695469632480472_n
313369524_806604483714605_2525695469632480472_n
317021809_623487036128492_4918127102850377979_n
317021809_623487036128492_4918127102850377979_n
317111028_1155809215041482_4847449303981102092_n
317111028_1155809215041482_4847449303981102092_n
317183820_670760551124603_6265274621569314388_n
317183820_670760551124603_6265274621569314388_n
317198719_679303060271873_2054742437238159824_n
317198719_679303060271873_2054742437238159824_n
317211657_556083063015637_7328297843534418938_n
317211657_556083063015637_7328297843534418938_n
317211994_669287104693804_3028101355748270048_n
317211994_669287104693804_3028101355748270048_n
317262217_1006985570234429_6116771394052104915_n
317262217_1006985570234429_6116771394052104915_n
317343550_450364930407267_4553670020470667440_n
317343550_450364930407267_4553670020470667440_n
317385860_441118868204030_1794043583027472282_n
317385860_441118868204030_1794043583027472282_n
317471099_3375847089354786_2983017539428141572_n
317471099_3375847089354786_2983017539428141572_n
317593585_820729225682004_8406086274298352021_n
317593585_820729225682004_8406086274298352021_n
317731650_1294762964640561_243529365120849966_n
317731650_1294762964640561_243529365120849966_n
317733707_692132339142936_806193248982945639_n
317733707_692132339142936_806193248982945639_n
317745551_1348759592328419_2839451877435087572_n
317745551_1348759592328419_2839451877435087572_n
317807970_608413044388913_2347310457417996563_n
317807970_608413044388913_2347310457417996563_n
317812093_466875005531183_570457927084960596_n
317812093_466875005531183_570457927084960596_n
318075680_5427031364060902_3106796594234161543_n
318075680_5427031364060902_3106796594234161543_n

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

مصر بلا مناطق عشوائية غير آمنة نهاية 2022 بتكلفة 63 مليار جنيه

«التضامن» تواصل صرف «تكافل وكرامة»

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل التفاوض لإعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوريجيا

الباز يكشف كواليس حوار الرئيس السيسى والفلاحين بقرية «الحصص»

«مياه زفتى»: جار إصلاح عطل كسر ماسورة مياه أمام مجلس المدينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»