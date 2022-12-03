سعر الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، بمبلغ 10 جنيهات بمصر لكي تسجل الأسعار قيمة 1560 جنيهًا للجرام الواحد من عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعًا بمصر وذلك بدون إضافة مصنعية، وازداد التساؤل عن سعر الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، مع استمرار صعود سعر الذهب عالميًا إلى مستويات تبلغ 1800 دولار على مدار التعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

تنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم السبت 4- 12- 2022 طبقا لآخر تحديث.

أسعار الذهب اليوم السبت