السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قريبًا.. إصدار رواية «واد جده» للروائي مصطفى البلكي

قريبا صدور واخده
قريبا صدور "واخده جده "

تصدر قريبًا للكاتب الروائي مصطفى البلكي روايتة "واد جده.. سجين قشرة البندق"، عن دار سما للنشر والتوزيع، وهي الرواية. 

وقال مصطفى البلكي لـ"الدستور" إن رواية "واد جده" معزوفة حياة لمن عاش بين ثورتين وتشكل وحب ومارس جنونه وتحمل جنون الحياة نفسها.. في رحلة فيها ما فيها من أحداث ساهمت في تغيير وجه الحياة في الوطن من خلال رحلة في قلب وعقل رجل صعيدي عاصر الأحداث وكان شاهدًا على ما حدث من وقائع ابتداء بثورة يوليو ومرورًا بالنكسة وأحداث أسيوط سنة 1981.

ويعد مصطفى البلكي  واحد من أبرز كتاب صعيد مصر الذين استقروا بالصعيد، ولم تبهرهم أضواء المدينة، ومن هناك قدم إبداعاته في مجالات القصة والرواية للكبار وللأطفال، وكانت "الجدة" تيمة رئيسية في جل أعماله فهو يقول دائمًا إنني صنيعة النساء، مقولة أعيد فيها الفضل لمن ساهمن في تكويني، وفي رسم معالم حياة في حياة الصغير الذي كنته، شاءت الأقدار أن تمر أمي بعد شهرين من ولادتي بوعكة صحية، ألزمها الفراش لشهور، فتكفلت جدتي برعايتي، ثم أصبحت ملازمًا لها، وحياتها لم تكن حياة عادية، فالحياة العادية لا ينالها إلا الكسالى، كانت رحمة الله عليها شجرة يركن تحت ظلها كل القريبين منها، فعشت حياة يغلب عليها الحب، والمحب بطبعه هو مدرسة، بمقدوره أن يهب للعالم حفنة من المتفائلين الذين يدركون الغرض من وجودهم في الحياة.

مصطفى البلكي واد جده سجين قشرة البندق دار سما للنشر والتوزيع إنني صنيعة النساء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

أول تعليق من أسرة المتهم فى واقعة مستشفى قويسنا

عالم أزهرى يكشف حكم الشرع فى تناول المنشطات الجنسية

فوز تاريخى لـ«الكاميرون».. وهزيمة مدوية لـ«البرازيل» لأول مرة بعد 24 عاما

359 مليونًا إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نوفمبر الماضى

استشارى سلوكيات: «50% من نجاح العلاقة الزوجية يرجع إلى السرير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»