عضو العمال البريطانى: حكومات المحافظين تتحمل مسؤولية أزمات الـ10 سنوات الأخيرة

قال كايد عمر، عضو حزب العمال البريطاني، إن بريطانيا اليوم ليست كما كانت عليه بريطانيا الأمس، لافتاً إلى أنع في عام 2006 كانت قيمة الجنيه الإسترليني ما تعادل أكثر من 2 دولار.

وأضاف كايد عمر خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه كان هناك انتعاش للإقتصاد البريطاني، حيث كانت بريطانيا في وضع أفضل اقتصاديًا قبل سنوات.

وأوضح أن بريطانيا واجهت أزمات كثيرة منذ ذلك الوقت، حيث كان هناك ما يسمى بالأزمة الإقتصادية وأزمة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وبعد ذلك أزمة جائحة كورونا، وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا الإقتصادية على العالم، وعلى بريطانيا أيضاً بالتحديد.

وأشار إلى أن بريطانيا كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وحكمت العالم من الشرق إلى الغرب، وتراجعت إلى جزيرة صغيرة موجودة في المحيط الأطلسي، ولا تحكم كما كانت عليه في الماضي سياسيًا وإقتصادياً، وهناك تراجع في الوضع في بريطانيا ويتحمل مسؤولية ذلك حزب المحافظين وحكوماته في العشر سنوات الأخيرة.