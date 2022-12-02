الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش فى كفر الشيخ

جريدة الدستور

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد ضبط "ع.ع" عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة دسوق، سبق اتهامه في  13 قضية، و"م.ع"- مواليد عاطل دائرة مركز شرطة دسوق.

وضبط رجال المباحث المتهمين وبحوزتهما 17 "فرشاً" لمخدر الحشيش تزن حوالي 2 كيلو و50 جراماً، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وسكين، وهاتفين محمول.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 18545 لسنة 2022م، جنايات مركز شرطة دسوق، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

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