نائب محافظ البحيرة تشهد احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن بالبحيرة، والتى استمرت على مدار اليوم بمدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور.

حيث بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري وقراءة القرآن الكريم ثم تقديم فقرات فنية واستعراضية لأبنائنا الموهوبين من أبطال التحدي من مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة ناصر الفكرية والتي نالت إعجاب واستحسان جميع الحضور، كما تم عرض عدد من الأغاني وبعض الفقرات الترفيهية والألعاب مع أبطال التحدي، وكذا عرض فيلم تسجيلي مجمع عن جهود جمعية رسالة ودورها فى دعم ذوي الهمم.

كما قدمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة التهنئة لذوى الهمم بيوم التحدى، مؤكدة أنهم مصدر سعادتنا نحرص دائما على التواجد معهم ومشاركتهم جميع لحظاتهم كما أن المحافظة لا تألو جهدا لدمجهم فى المجتمع بالتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات بالمجتمع ومنها مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية، مشيدة بجهود النائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب والمجلس الاستشاري لذوى الإعاقة لتقديم الدعم التشريعى والرقابى لضمان حقوق ذوى الهمم.

كما قدمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة الشكر لجميع القائمين على الاحتفالية، مؤكدة على أن الأشخاص ذوي الهمم أصحاب قدرات ومواهب متميزة، ونماذج تحتذى بها في مواجهة الصعاب، معربة عن سعادتها البالغة بالمشاركة في الاحتفال بيومهم، مشيرة إلى أن هذا الاحتفال هو تكريم لكل فرد ووسام على صدره ويبعث برسائل مفعمة بالثقة والتفاؤل والأمل لاستكمال مسيرة البذل والعطاء والتفوق فى كل المجالات.

وكرمت نائب المحافظ عددا من أبطال التحدي والمتفوفين رياضيا، مؤكدة على أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ليس مقتصرًا على يوم واحد خلال العام، فكل أيام السنة لهم، ونعمل فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي دشن عاماً لذوي الهمم، سلط الضوء فيه على هدايا رب السماء للمجتمع فهم أصحاب الموهبة والعزيمة والإرادة ولهم التحية والتقدير.

.