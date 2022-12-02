كرمه الرئيس السيسى.. أحمد أسامة درس الهندسة ونجح فى عبور بحر المانش

استضاف الإعلامي أحمد فايق، البطل المصري أحمد أسامة، الطالب بكلية هندسة جامعة الدلتا، والذي نجح في عبور بحر المانش.

وقال أحمد أسامة، خلال لقاء عبر برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إنه أثناء فترة الثانوية العامة تأثر بدنيًا في التدريب وأن وزنه زاد نتيجة انشغاله في المذاكرة، موضحًا أنه الأول على دفعته في كلية الهندسة وعاشق للسباحة.

وأضاف أنه عقب فترة كورونا شعر بالملل وعدم جدوى حياته ليعود للتمرين مرة أخرى، متخذًا فخر مصر محمد صلاح نموذجًا له، ليفكر في شيء جديد يحبه مع شغفه بالسباحة.

وأشار "أسامة" إلى أن حلمه كان عبور أكبر 7 بحار حول العالم بعد عبور المانش، موضحًا أن هذه البطولة هي التي أهلته للتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد نجاحه في عبور بحر المانش الفاصل بين بريطانيا وفرنسا كمحاولة فردية نظمها الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش.

ووجه الشكر للرئيس السيسي بتكريمه أمس في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وعلى تشجيعه بعد أن نجح في تسجيل رقم قياسي جديد يضاف لاسم الدولة المصرية.