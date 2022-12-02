الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يعلن الاتفاق على سقف لسعر النفط الروسى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارًا لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

بهذا الاتفاق، تنضم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة. 

وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس للصحفيين "يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسميًا" بعد أن ضغطت بلاده لوضع سعر أقل. 

وتنص هذه الآلية على فرض سقف 60 دولارًا للبرميل على سعر النفط الروسي المباع لدول أخرى، إضافة إلى الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الإثنين. 

وقال فوك فين نغوين الخبير في قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور، إن روسيا كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو، وفق فرانس برس.

ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند. 

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا. 

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدًا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق. 

حاليًا، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية والاتحاد الأوروبي هو لاعب رئيسي في الشحن البحري مما يؤمن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يؤدي أيضًا إلى خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد. 

​الاتحاد الأوروبي​ اتفاق سقف لسعر الغاز الروسي موافقة بولندا 60 دولار للبرميل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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