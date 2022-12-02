تعرف على نسب تعاطى المخدرات فى مصر (إنفوجراف)

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن نسبة التعاطي في مصر كانت 10% والمعدل العالمي كان 5%، لكنها انخفضت حاليا لتكون أكبر من النسبة العالمية بفروق أقل من 1%.

وأضاف الصندوق من خلال إنفوجراف عبر صفحته الإلكترونية، أن 140 ألف مريض إدمان يطلبون تلقي العلاج من الصندوق سنويًا بينهم 6% بنات.

وأشار إلى أن نسبة التعاطى فى الجهاز الادارى للدولة كانت 8% وبعد الكشف على نصف مليون موظف انخفضت إلى 0.5%.

وأكد أن 12% من سائقي الحافلات المدرسية كانوا مدمنين المواد المخدرة خلال 2017، ولكن انخفضت النسب حاليا لأقل من 1%.

وأوضح أن 15 ألف موظف قدموا طلبات للتعافي من الإدمان خلال العام الجاري.

وأضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن 60% المتعاطين يعيشون مع الوالدين دون معرفتهم بإدمان ابنهم.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة " لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 5 ملايين و790 ألف جنيه حتى الآن.



ويستمر الصندوق في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023" على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل مثل: "صيانة أجهزة التبريد والتكييف بجانب أيضًا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل، وأنه تم تدريب ما يقرب من 9600 متعافى من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن".