الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: عقد تدريب إلكترونى لمديرى الإدارات والمديريات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت الإدارة المركزية، لتكنولوجيا التعليم، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا، لمديريات التربية والتعليم، بشأن عقد تدريب إلكتروني لرؤساء الأقسام ومديري إدارات الإحصاء بالإدارات، والمديريات التعليمية.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "إنه في إطار استكمال الجهود المبذولة للعمل على رفع الكفاءة والاستمرار في العمل على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين، وحرصًا من الوزارة على تقديم الدعم الفني الكامل لجميع المعلمين، سيتم عقد تدريب إلكتروني لرؤساء الأقسام ومديري إدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية في مجال تقديم الدعم الفني، للمعلمين وذلك من خلال المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين خلال الأسبوع القادم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022 إلى يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.

من الخامسة مساء حتى الساعة السابعة مساء من خلال الرابط الإلكتروني:

https://epd moe.gov.eg 

على أن يقوم المستهدفون للتدريب بالخطوات الآتية:

تسجيل الدخول باستخدام البريد الرسمي الموحد المفعل وكلمة المرور على رابط المنصة الإلكترونية للتدريب cpd.moe.gov.eg

كما يجب الدخول على دورة المنصة الإلكترونية للتدريب الخاص بالدعم الفنى لمسئولي الإحصاء أو من خلال الرابط المختصر bit.ly/cpdamoe

وشدد الخطاب على استعراض الفيديو التوضيحي لشرح بدء البث المباشر، والضغط على رابط البث المباشر في الوقت المحدد المشار إليه بعاليه لبث التدريب.

كما شدد الخطاب، على ضرورة التنبيه مشددًا على رؤساء الأقسام ومديري إدارات الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية المستهدفين للتدريبات الإلكترونية المشار إليها بعاليه بحضور التدريبات المشار إليها بعاليه في المواعيد المحدثة والحصول على الشهادات الخاصة باجتياز التدريب من خلال المنصة واختتم الخطاب، على ضرورة اعتبار الأمر مهمًا جدًا وعاجلًا ويلزم التنفيذ.

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استكمال الجهود المبذولة التربية والتعليم والتعليم الفني الدعم الفني المهنية للمعلمين المديريات التعليمية المنصة الالكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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