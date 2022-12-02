«نهاية العالم».. أحمد فايق يكشف سر ظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها

كشف الإعلامي أحمد فايق، حقيقة وأسرار الفيديوهات المتداولة والتي ترصد دوران الحيوانات حول نفسها في الأردن والصين المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت اسم “نهاية العالم”.

وقال خلال برنامجه" مصر تستطيع"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن الصور المتداولة لأغنام تتجول 12 يوماً في شكل دائري مع اتجاه عقارب الساعة في الصين والأردن، موضحاً أن فكرة دوران الحيوانات في شكل دائري مألوفة ولكن فكرة استمرارها لـ12 يوما أمر غريب.

وأضاف أن هناك مرضاً يصيب الحيوانات معروف اسمه "الدوران" نتيجة نوع معين من البكتيريا، مشيراً إلى أن هذا المرض يجعل الحيوان يسير في شكل دائري مع عقارب الساعة.

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الظاهرة، حيث قال عالم إن هذه البكتريا تصيب 1 إلى 10% من الحيوانات، على عكس عالم آخر فسر هذه الظاهرة نتيجة معاناة الحيوانات من ضغط نفسى أو اكتئاب نتيجة لحجز الحيوانات لفترات طويلة في الحظيرة.

وأوضح أن هناك تفسيرات غير علمية أخرى، والذي أرجعها البعض إلى التغيير في المجال المغناطيسي للأرض وأن هذه هي نهاية العالم، مؤكداً أن هذا الكلام غير حقيقي وغير دقيقي بالمرة، وأن هذا الكلام متداول أكثر بين رواد التواصل الاجتماعي.