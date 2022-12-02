الاستماع لأقوال شهود العيان فى حادث أطفيح

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل أعلى الطريق بقرية صول البرميل فى أطفيح جنوب محافظة الجيزة، الذى أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

كما انتقل فريق آخر من رجال المباحث إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين لمن تسمح له حالته بالكلام للوقوف على ملابسات الحادث.

وأصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل أعلى الطريق بقرية صول البرميل فى أطفيح جنوب محافظة الجيزة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري حادث بقرية صول البرميل في أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل أعلى الطريق بقرية صول البرميل فى أطفيح جنوب محافظة الجيزة مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.