مصرع عامل وطالب في حادث سير بمنطقة أم بيومي

لقى عامل وطالب مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغًا من عمليات النجدة، باصطدام سيارة نقل بعاملين أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقة أم بيومي دائرة المركز وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، ومصرعهما على الفور.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع كلا من "إ. م. ع"، 26 سنة، عامل، و"ع. م. ع"، 15 سنة، طالب، ومقيمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة، إثر إصابتهما بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط سائق السيارة، وبمواجهته أكد أنه فوجئ بالمجني عليهما أمامه أثناء قيادته أعلى الطريق الدائري، ولم يستطع مفاداتهما، واصطدم بهما.

وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وأمرت بإخلاء سبيل قائد السيارة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، واستعجلت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.