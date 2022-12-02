أوكرانيا تعلن تلقى سفاراتها طرودًا تحوى «أعين حيوانات»

تلقت عدة بعثات دبلوماسية أوكرانية في الاتحاد الأوروبي طرودًا تحتوي على أعين حيوانات، في إطار ما وصفته كييف اليوم الجمعة بـ"حملة ترهيب مخطط لها بعناية".

وجاء إعلان الخارجية الأوكرانية بعدما أصيب حارس أمن في سفارة كييف لدى مدريد بجروح طفيفة الأربعاء لدى فتحه رسالة مفخخة موجّهة إلى السفير عبر البريد، ما دفع كييف لتعزيز الإجراءات الأمنية في بعثاتها الدبلوماسية.

وتلقت سفارات أوكرانيا في كل من المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا إضافة إلى قنصلياتها في نابولي وكراكوف ومدينة برنو التشيكية طرودا "دامية"، بحسب ما أفاد الناطق باسم خارجية كييف أوليج نكولينكو.

وأوضح أن الطرود "احتوت على أعين حيوانات" وكانت مبللة بسائل من لون محدد، في إشارة على ما يبدو إلى الدماء.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بيان: "لدينا أسباب للاعتقاد بوجود حملة ترهيب وتخويف تم التخطيط لها بعناية تستهدف السفارات والقنصليات الأوكرانية".

لكنه شدد على أنه لن يكون من السهل ترهيب السلطات الأوكرانية.

وتابع: "نواصل العمل بشكل فاعل من أجل تحقيق النصر لأوكرانيا".

أكد ناطق باسم الشرطة الإسبانية بدوره بأن طردًا "مشبوها" أُرسل إلى السفارة الأوكرانية في مدريد لكنه لم يحدد محتوياته.

وأضاف أن السلطات تجري "عمليات تحليل إضافية".

أنسجة حيوانية

أما في الجمهورية التشيكية، فأعلنت الشرطة على تويتر أن طردا أرسل إلى القنصلية الأوكرانية في برنو احتوى على "أنسجة حيوانية"، مضيفة أنه سيخضع إلى "تحليل معمّق".

وفي وارسو، تم إبلاغ الشرطة عن طرد في مقر البعثة الدبلوماسية الأوكرانية الخميس.

وقال الناطق باسم الشرطة سلفيستر مارجاك لفرانس برس "استبعدنا سريعا أي خطر"، رافضا الإفصاح عن محتوى الطرد.

ورأى مراسل فرانس برس في لاهاي مركبة للشرطة متوقفة قرب السفارة الأوكرانية بعد ظهر الجمعة، لكن موظفا في السفارة رفض التعليق.

من جانبها، دعت كييف الحكومات الأجنبية لـ"ضمان" أمن بعثاتها الدبلوماسية.