الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعلن تلقى سفاراتها طرودًا تحوى «أعين حيوانات»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت عدة بعثات دبلوماسية أوكرانية في الاتحاد الأوروبي طرودًا تحتوي على أعين حيوانات، في إطار ما وصفته كييف اليوم الجمعة بـ"حملة ترهيب مخطط لها بعناية".

وجاء إعلان الخارجية الأوكرانية بعدما أصيب حارس أمن في سفارة كييف لدى مدريد بجروح طفيفة الأربعاء لدى فتحه رسالة مفخخة موجّهة إلى السفير عبر البريد، ما دفع كييف لتعزيز الإجراءات الأمنية في بعثاتها الدبلوماسية.

وتلقت سفارات أوكرانيا في كل من المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا إضافة إلى قنصلياتها في نابولي وكراكوف ومدينة برنو التشيكية طرودا "دامية"، بحسب ما أفاد الناطق باسم خارجية كييف أوليج نكولينكو.

وأوضح أن الطرود "احتوت على أعين حيوانات" وكانت مبللة بسائل من لون محدد، في إشارة على ما يبدو إلى الدماء.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بيان: "لدينا أسباب للاعتقاد بوجود حملة ترهيب وتخويف تم التخطيط لها بعناية تستهدف السفارات والقنصليات الأوكرانية".

لكنه شدد على أنه لن يكون من السهل ترهيب السلطات الأوكرانية.

وتابع: "نواصل العمل بشكل فاعل من أجل تحقيق النصر لأوكرانيا".

أكد ناطق باسم الشرطة الإسبانية بدوره بأن طردًا "مشبوها" أُرسل إلى السفارة الأوكرانية في مدريد لكنه لم يحدد محتوياته.

وأضاف أن السلطات تجري "عمليات تحليل إضافية".

أنسجة حيوانية

أما في الجمهورية التشيكية، فأعلنت الشرطة على تويتر أن طردا أرسل إلى القنصلية الأوكرانية في برنو احتوى على "أنسجة حيوانية"، مضيفة أنه سيخضع إلى "تحليل معمّق".

وفي وارسو، تم إبلاغ الشرطة عن طرد في مقر البعثة الدبلوماسية الأوكرانية الخميس.

وقال الناطق باسم الشرطة سلفيستر مارجاك لفرانس برس "استبعدنا سريعا أي خطر"، رافضا الإفصاح عن محتوى الطرد.

ورأى مراسل فرانس برس في لاهاي مركبة للشرطة متوقفة قرب السفارة الأوكرانية بعد ظهر الجمعة، لكن موظفا في السفارة رفض التعليق.

من جانبها، دعت كييف الحكومات الأجنبية لـ"ضمان" أمن بعثاتها الدبلوماسية.

​أوكرانيا بعثات دبلوماسية طرودا تحتوي على أعين حيوانات ​الاتحاد الأوروبي​ المجر هولندا بولندا كرواتيا ​ايطاليا​ النمسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

مصر بلا مناطق عشوائية غير آمنة نهاية 2022 بتكلفة 63 مليار جنيه

الباز يكشف كواليس حوار الرئيس السيسى والفلاحين بقرية «الحصص»

«التضامن» تواصل صرف «تكافل وكرامة»

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل التفاوض لإعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوريجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»