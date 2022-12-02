الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كرمها الرئيس السيسي.. رنا حامد: «فخورة بتكريم الرئيس الأب والإنسان»

جريدة الدستور

أعربت الدكتورة رنا حامد، الحاصلة على درجة الدكتوراة في الأدب الإنجليزي بمرتبة الشرف الأولى والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة “المنصورة الجديدة”، عن فخرها بتكريم الرئيس، قائلة:"تكريم الرئيس هو أهم وسام وهدية، وأغلى تكريم".

وأضافت الدكتورة رنا حامد، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت:"كرمتني العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، إلا أن تكريم الرئيس السيسي وسام على صدري، أسعدني وتشرفت به" وتابعت:"حسيت وأنا بسلم عليه إني بسلم على والدي، فهو الرئيس الأب والإنسان".

وأكملت:"فترة دراستي كانت عبارة عن سلسلة من التفوق، وهو كرم من الله سبحانه وتعالى، ودعم أهلي، وجهد أسساتذتي في مدرستي وكليتي، لم تكن الرحلة سهلة أبدًا". 

واختتمت موجهًة رسالة إلى والدتها، حيث قالت: "مفيش كلام يكفي حتى أقوله لها، هي أكبر داعم لي، أمي هي التي تحملتني، وساعدتني".

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المنصورة الجديدة

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