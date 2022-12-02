الفوز وحده لا يكفى.. أوروجواى يهزم غانا والمنتخبان يودعان مونديال 2022

حقق منتخب أوروجواي الفوز على غانا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

سجل هدفي منتخب أوروجواي جيورجيان دي أراسايتا في الدقيقتين 26 و32 من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد أوروجواي عند 4 نقاط في المركز الثالث ليودع الفريق المونديال بعد فوز كوريا الجنوبية على البرتغال بهدفين لهدف وتأهلهم إلى ثمن النهائي.

وتوقف رصيد منتخب غانا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

أحداث الشوط الأول

فريق غانا استحوذ في بداية المباراة، وشهدت الدقيقة الثامنة ركلة حرة مباشرة لصالح غانا في وسط ملعب أوروجواي، نفذت بتمريرة قصيرة لتوماس بارتي الذي أرسل كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة تدخل سريعًا باحتساب خطأ عكسي لصالح أوروجواي.

في الدقيقة 13 محاولة هجومية لأوروجواي بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق جيورجيان دي أراسايتا إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس لورانس أتي زيجي.

في الدقيقة 16 تسديدة أرضية قوية عن طريق جوردان أيو لاعب غانا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس سيرخيو روشيت بصعوبة على مرتين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة لمحمد قدوس داخل منطقة الجزاء من الحارس سيرخيو روشيت.

أندري أيو أهدر ركلة الجزاء لصالح غانا بعد تسديدة أرضية في الزاوية اليسرى للمرمى تصدى لها الحارس سيرخيو روشيت ببراعة وأنقذ مرماه.

هدف محقق ضائع لأوروجواي بعد انفراد بالمرمى عن طريق داروين نونيز أنهاه بتسديدة رائعة كانت في طريقها لمعانقة الشباك لولا التدخل الرائع من المدافع محمد ساليسيو وإبعاد الكرة في الوقت المناسب تمامًا.

منتخب أوروجواي تقدم في الدقيقة 26 بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء تمكن لويس سواريز من ترويضها بشكل جيد، ثم أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس لورانس أتي زيجي بصعوبة شديدة قبل أن ترتد وتجد متابعة من جيورجيان دي أراسايتا بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني بعد هجمة منظمة من لاعبي أوروجواي بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها لويس سواريز بتمريرة بينية رائعة تجاه زميله جيورجيان دي أراسايتا المتمركز دون رقابة دفاعية داخل منطقة الجزاء الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.



أحداث الشوط الثاني

بداية هجومية سريعة لغانا بتسديدة قوية عن طريق عثمان بوكاري من داخل يسار منطقة جزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس سيرخيو روشيت.

ركلة حرة مباشرة لأوروجواي في وسط ملعب غانا بالقرب من حدود منطقة الجزاء، نفذها فيدريكو فالفيردي بتمريرة طولية إلى داخل المنطقة، لكن حكم المباراة تدخل باحتساب تسلل على خوسيه خيمينيز.

محاولة هجومية خطيرة لغانا بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء مرت بسنتيمترات قليلة من أمام قدمي عثمان بوكاري المواجه للمرمى.

تسديدة خطيرة عن طريق فاكوندو بيليستري لاعب أوروجواي من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس لورانس أتي زيجي.

تسديدة مباغتة عن طريق فيديريكو فالفيردي لاعب أوروجواي من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لورانس أتي زيجي بصعوبة شديدة قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة إلى رمية تماس.

