الصحة العالمية: 90% من سكان العالم لديهم مناعة نسبية ضد كوفيد-19

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن المنظمة تقدر أن 90% على الأقل من سكان العالم لديهم الآن مستوى نسبي من المناعة ضد كوفيد-19 إما بسبب التطعيم أو ‏الإصابة السابقة.‏

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي افتراضي بشأن قضايا الصحة العالمية "تقدر منظمة الصحة العالمية أن 90% على الأقل من سكان العالم يتمتعون الآن بمستوى معين من المناعة ضد سارس-كوف-2 بسبب الإصابة أو التطعيم المسبق".

وأشار غيبريسوس إلى أن العالم أصبح أقرب بكثير من نهاية مرحلة الطوارئ لوباء كورونا، ومع ذلك فقد أكد أنه لا يزال هناك بعض التقدم الذي يتعين إحرازه.

وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 500 نوع مختلف من متحور أوميكرون موجود في الوقت الحالي، ولا تزال الظروف لظهور المتغيرات الجديدة متاحة.

وتابع غيبريسوس "الثغرات في المراقبة والاختبار والتسلسل والتلقيح مستمرة في خلق الظروف المثالية لظهور نوع جديد من القلق قد يتسبب في وفيات كبيرة".

ودعا غيبريسوس جميع الدول على تعزيز جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

الصين تخفّف القيود الصحية فى أعقاب الاحتجاجات

وفى وقت سابق، خففت عدّة مدن صينية القواعد الصارمة لمكافحة كوفيد، في ظل احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء القيود وبمزيد من الحريات.

اتسع الغضب والإحباط بين الصينيين من موقف الحكومة المتشدّد بشأن مكافحة الوباء إلى الشوارع في نهاية الأسبوع الماضي، في تحرّكات على نطاق لم تشهده البلاد منذ عقود.

في أعقاب ذلك، بدأت عدّة مدن في تخفيف القيود الصحية، عبر التخلّي عن الفحوصات اليومية الجماعية التي صارت أساسية في ظل سياسة "صفر كوفيد".

غير أنّ هذا الأمر لم يمنع المشاجرات المتفرّقة. فقد نُشرت صور مساء الخميس على الإنترنت وحدّدت وكالة فرانس برس موقعها الجغرافي، تُظهر عشرات الأشخاص يواجهون موظفين يرتدون بدلات واقية أمام مدرسة إعدادية في ييتشنغ في مقاطعة هوبي (وسط).