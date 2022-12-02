الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فريق «هاملت بالمقلوب» يصل تونس لتمثيل مصر في مهرجان أيام قرطاج (صور)

فريق هاملت بالمقلوب
فريق "هاملت بالمقلوب" بتونس

وصل فريق عمل العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب"، والوفد المصاحب له، اليوم الجمعة، أرض تونس الخضراء حاملين أعلام مصر للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، المقامة في الفترة من 3 إلي 10 ديسمبر الجاري، حيث يمثل العرض مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ويقول المخرج مازن الغرباوي: “جئنا لكي نرفع اسم مصر عاليا وسط الدول المشاركة آملين في اقتناص الجوائز، وليس فقط التمثيل المشرف، فنحن عملنا بجهد كبير خلال الفترة الماضية، وكانت ردود الأفعال حول المسرحية عظيمة، اتمنى من الله ان نجد نفس رد الفعل مع الجمهور التونسي الشقيق”.

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وأشار “الغرباوي” إلى أنه وجد دعم كبير من وزارة الثقافة المصرية، ومن د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وكذلك العلاقات الثقافية الخارجية برعاية د. ايمان نجم، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي. 

"هاملت بالمقلوب" من إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الحديث، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر،مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.

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فريق عمل العرض المسرحي هاملت بالمقلوب هاملت بالمقلوب تونس مهرجان أيام قرطاج المسرحية أيام قرطاج المسرحية

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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