أسامة الأزهرى: «لا يمكن للملحدين العيش بدون قيم الإيمان»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن الملحد يتبنى فكرة مغلفة وجاهزة، ويردد مقولة لا يريد إخضاعها للفحص، وهي أن منطق الإيمان خرافة ووهم لا دليل له، وأن الإيمان يعادي العلم ويتنكر للبحث العلمي ويصطدم بالعلم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج "الحق المبين" المذاع على قناة "DMC": "بينما الدراسة المستقرئة للواقع، تؤكد أن هذه المقولة لا أساس لها من الصحة، بل العكس هو الصحيح، يمكن أن ندعى أن الإلحاد مصادم للحقيقة العلمية، ولا يمكن لملحد أن يستمر محافظًا على إلحاده، وسيضطر أن يعيش بقيم الإيمان، سواء من منطلق نفسي أو أخلاقي أو اجتماعي.

وأشار إلى أن فلاسفة الإلحاد قالوا إن الله ضرورة اجتماعية، وبغض النظر عن الوجود الحقيقي لفكرة الإله وأوصاف الكمال التي تليق بالله، لا تستقيم شئون البشرية إلا باستحضار فكرة الألوهية.