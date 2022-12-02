تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة طنطا، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة، وتكثيف الرقابة، وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونجحت الحملة في تحرير 8 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بزفتى، وذلك لارتكابهم مخالفات تموينية ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات، وخبز غير مطابق للمواصفات وكذلك لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير عدد 6 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محلات بقالة وخلافه، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية والاستيلاء على الدعم بعملية الضرب الوهمي للمخابز البلدية، وخلال الحملة تم المرور على محلات بيع الأسماك المملحة بمناسبة حلول أعياد الربيع، حرصًا على صحة المواطنين.