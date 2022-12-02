الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة طنطا، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة، وتكثيف الرقابة، وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.
 ونجحت الحملة في تحرير 8 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بزفتى، وذلك لارتكابهم مخالفات تموينية ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات، وخبز غير مطابق للمواصفات وكذلك لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير عدد 6 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محلات بقالة وخلافه، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية والاستيلاء على الدعم بعملية الضرب الوهمي للمخابز البلدية، وخلال الحملة تم المرور على محلات بيع الأسماك المملحة بمناسبة حلول أعياد الربيع، حرصًا على صحة المواطنين.

تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتي أصحاب مخابز بلدية وسياحية الإعلان عن الأسعار الاستيلاء السلع مجهولة المصدر تكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر المهندس محمد أبوهاشم

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

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