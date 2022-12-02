الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

359 مليونا إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نوفمبر الماضي

الشحات غتوري
الشحات غتوري

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر نوفمبر الماضي 69 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 6 آلاف و 831 طرد بوزن إجمالي 1311 طن 900 كيلوجرام  .

وتم الإفراج خلال شهر نوفمبر 2022 عن 71 شـهادة سحب جزئية بعدد 21 ألف و 57 طرد بوزن إجمالي 4401 طـن و 246 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي 34 مليون و 714 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 580 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم  القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى   315 مليون 615 ألف جنيه وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة نحو 1 مليون و871 ألف جنيه، وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 6 مليون و 574 ألف جنيه .

وخلال شهر نوفمبر 2022 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 8 مليون و255 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى 359 مليون 370 ألف جنيه .

370 ألف جنيه 5 مليون استاذ ادار ادارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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