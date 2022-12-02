الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القصاص: الرئيس السيسي أكد على مواصلة جولاته للاستماع للمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، على الجولات الميدانية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ربوع الجمهورية لمتابعة مراحل البناء في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمواطنين في كل تحركاته وجولاته ويستمع إليهم.

وأشار إلى حديث الرئيس السيسي مع المزارعين والقائمين على مشروعات الألبان ومربي الماشية، في إطار مشروع الـ 5 سنوات، يغير حياة عدد كبير من الفلاحين ارتباطا بمبادرة "حياة كريمة"، مؤكداً أن مبادرة “حياة كريمة” تجمع كل المبادرات الرئاسية، وتعتمد في المقام الأول على التواصل المباشر مع الناس.

ولفت “القصاص” إلى أن الرئيس السيسي أكد على مواصلة جولاته بأنحاء الجمهورية للاستماع إلى المواطنين مباشرًة.

وأوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت مع وزارة الشباب والرياضة برنامج "الكابيتانو" لاكتشاف مواهب القرى في كل مكان في مصر، وهذا نتاج الاستماع للمواطنين إلى حد بعيد اقتداءًا بمنهج الرئيس.
 

مواد متعلقة

قمحة: جولات الرئيس السيسى تأكيد لحرصه على رصد ردود أفعال المواطنين

الكشكى: إنشاء المدن الذكية يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح

ميرى: المدن الجديدة ضرورة مع الزيادة السكانية

خبير تنمية مستدامة: المدن الجديدة كلمة السر فى إنقاذ مصر من العشوائيات

مراسل «القاهرة الإخبارية»: اهتمام فرنسى كبير بزيارة ماكرون للولايات المتحدة

كاتب صحفى: ما تحقق خلال 8 سنوات بمصر لم يتحقق فى قرن كامل

مدير التحالف الأمريكى الشرق أوسطى: أوروبا تشعر بالمخاطر لقربها من أوكرانيا

فاطمة المعدول: أول 5 سنوات فى عمر الطفل هى الأهم فى حياته

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

الفوز وحده لا يكفى.. أوروجواى يهزم غانا والمنتخبان يودعان مونديال 2022

ممرضة تروى تفاصيل الاعتداء عليهن بمستشفى قويسنا: «اتضربنا بالكرباج»

نائب «التنسيقية» يرد على بيان البرلمان الأوروبى: مصر حرة مستقلة ذات سيادة

رئيس جامعة سوهاج يكرم طلاب كلية العلوم لتصميمهم سيارة ذاتية الحركة

تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى