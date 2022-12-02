القصاص: الرئيس السيسي أكد على مواصلة جولاته للاستماع للمواطنين

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، على الجولات الميدانية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ربوع الجمهورية لمتابعة مراحل البناء في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمواطنين في كل تحركاته وجولاته ويستمع إليهم.

وأشار إلى حديث الرئيس السيسي مع المزارعين والقائمين على مشروعات الألبان ومربي الماشية، في إطار مشروع الـ 5 سنوات، يغير حياة عدد كبير من الفلاحين ارتباطا بمبادرة "حياة كريمة"، مؤكداً أن مبادرة “حياة كريمة” تجمع كل المبادرات الرئاسية، وتعتمد في المقام الأول على التواصل المباشر مع الناس.

ولفت “القصاص” إلى أن الرئيس السيسي أكد على مواصلة جولاته بأنحاء الجمهورية للاستماع إلى المواطنين مباشرًة.

وأوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت مع وزارة الشباب والرياضة برنامج "الكابيتانو" لاكتشاف مواهب القرى في كل مكان في مصر، وهذا نتاج الاستماع للمواطنين إلى حد بعيد اقتداءًا بمنهج الرئيس.

