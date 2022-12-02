الكشكى: إنشاء المدن الذكية يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح

علَّق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير جريدة "الأهرام"، على الجولات الميدانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل ربوع الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك خطة شاملة متكاملة لتحسين حياة المواطنين، مؤكدًا أن إنشاء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع تثبت أن مصر على الطريق الصحيح.

وأضاف أن الدولة المصرية مرّت بالعديد من المحطات والعديد من العقبات خلال السنوات الماضية، وبالتالي قياسًا على كل ذلك أنه منذ عقود طويلة والبنية التحتية للدولة المصرية متعرضة لهشاشة كبيرة وتحتاج على استعادة عافيتها مرة أخرى.