جمال رائف يكشف مكتسبات جولات الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على الجولات الميدانية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ربوع الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك مكتسبات عديدة من جولات الرئيس السيسي الميدانية في سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن هناك كثير من البنود والمحاور في استراتيجية الدولة في بناء حياة المواطن المصري، من طرق ومحاور وبنية تحتية وأساسية وتطوير الريف ومدن المحافظات وبناء للمدن الجديدة بالتوازي مع تطوير الجمهورية فضلاً عن التواصل والحوار المجتمعي والالتفات لكثير من آراء المواطنين المصريين.

وأشار إلى أن القيادة السياسية من اللحظات الأولى لديها قنوات اتصال مباشرة مع المواطن، سواء من خلال الأحاديث الودية بين الرئيس السيسي والمواطنين في الشارع أو عبر مختلف المؤتمرات والفعاليات.

وأكد أن الرئيس السيسي دائماً ما يتابع ما يجري في الشارع المصري وينصت لآراء وأحاديث المواطنين، موضحاً أن كل هذه الأمور خلقت حالة استثنائية بين القيادة السياسية والمواطن المصري.

