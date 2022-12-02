هل يستعير الملحد قناعاته ومبادئه من «الإيمان»"؟.. أسامة الأزهري يُجيب

رد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، على السؤال الأكثر إثارة للجدل وهو هل الملحد يستعير قناعات ومبادئ من "الإيمان"؟.

وقال "الأزهري" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج "الحق المبين" المذاع على قناة "DMC"، إنه بالطبع الملحد يستعير قناعات ومبادئه من الإيمان، ولا يستطيع أن يعيش بالإلحاد الخام الصرف، وإنما هو مجبر شاء أو أبى أن يستعير من الإيمان.

لا يوجد ملحد يعيش على العدمية المحضة والعشوائية

وأردف: “لا يوجد ملحد يعيش على العدمية المحضة والعشوائية واللا إنسانية، وإنما نرى ملاحدة يجوبون البلاد لإنقاذ المعوزين والمنكوبين، تلحق بهم كل صور البر والأخلاق”.

وأشار إلى أنه في كتاب “الإلحاد في مواجهة نفسه” للدكتور سامي عامري، يقول المؤلف: "الملاحدة فيهم طيبة وخير لا لأنهم ملاحدة ولكن لأنهم كذلك بالرغم من أنهم ملاحدة، ولا يمكن رد أي نزعة فيهم للإلحاد".

وعقب: "عدد من شباب الملحدين يقول إن معان الأخلاق لا تفسر بالإيمان، والكشف العلمي لا يفسر بالإيمان، وكذلك نفول إن منظومة القيم الحسنة عند بعض الملحدين لا تفسر بالإلحاد، وأن فكرة الإلحاد لا يمكن أن تفضي أبدًا إلى هذا المعنى، فهو يفعل هذا رغم إلحاده".