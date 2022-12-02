«مياه زفتى»: جار إصلاح عطل كسر ماسورة مياه أمام مجلس المدينة

يواصل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع زفتى، التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، العمل لإصلاح عطل دائم التكرار بمنطقة مجلس المدينة.

حيث شهدت منطقة ميدان مجلس المدينة، خلال الساعات الماضية، عطل ماسورة مياه الشرب ومحبسها الرئيسي، الأمر الذي تسبب في انقطاع المياه عن المنطقة السكنية.

وباشر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التحرك العاجل من قبل الأجهزة المعنية، عقب تلقي شكوى رسمية من غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام المحافظة.

وأصدر محافظ الغربية، توجيهات عاجلة بسرعة التنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح العطل بنطاق منطقة مجلس المدينة.

وقال مجاهد الدرف، نائب رئيس مدينة زفتى، إنه أثناء المرور تم رصد وجود تسرب مائي وهو أمر دائم التكرار بالمنطقة، وتم على الفور استدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى لإعمال شئونها في أعمال إصلاح العطل حيث تبين وجود كسر بأحد مواسير المياه وكسر قديم بأحد المحابس الأمر الذي أدى لعمل عملية استكشافية موسعة للقضاء على الأمر من جذوره وعدم تكراره مرة أخرى.