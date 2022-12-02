الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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قمحة: جولات الرئيس السيسى تأكيد لحرصه على رصد ردود أفعال المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على الجولات الميدانية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ربوع الجمهورية في إطار استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن زيارات الرئيس السيسي وجولاته الميدانية توضح مدى حرص الدولة على المواطن المصري.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحرص على متابعة العمل بنفسه والتواصل مع المصريين.

وأضاف أن الرئيس السيسي اتبع منذ توليه الحكم استراتيجية اعتمدت على عدة مستويات، أولها «العمران والتعمير»، والثانية هي الارتقاء بحياة المواطن.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حريص على إجراء الجولات الميدانية لرصد نسب رضاء المواطنين عن أعمال التطوير في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.
 

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