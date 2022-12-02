إيمان كريم تهنئ ذوي الإعاقة باليوم الدولي.. وتؤكد دعم الدولة لكافة حقوقهم

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتهنئة لجموع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم "الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

كما أكدت أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة مؤسسات الدولة المصرية، تولي اهتمام غير مسبوق بالجانب الحقوقي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بجانب دعم آليات دمجهم وتمكينهم في المجتمع ومشاركتهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقد حصل الأشخاص ذوي الإعاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ومكتسبات غير مسبوقة. فعلى سبيل المثال تم إعلان عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون 10 الشامل لجميع جوانب الحياة من صحة وتعليم وعمل وثقافة ورياضة وسهولة انتقال وإتاحة ومشاركة سياسية. كما شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد استراتيجية مصر لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021 مما كان له أكبر الأثر في تأكيد الاستراتيجية بمحورها الثالث على تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بجميع حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري سواء حقوقهم المدنية، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة يركز هذا العام على دور الإبداع والابتكار في تقديم حلول جذرية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في عالم منصف ومتاح للجميع، وأن ذلك يتطلب مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجيات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون في بنائها ويضطلعون بأدوار مهمة في تنفيذها.

وفي هذا الصدد تثمن المشرف العام على المجلس جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة مع المجلس في دعم تدريب وتنمية مهارات العمل عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة بما يعمل على فتح آفاق وفرص الحصول على وظائف كريمة في ظل ما يمر به العالم خلال جائحة كوفيد 19، وكذلك حملات وورش عمل التوعية والدمج والتمكين تحت مظلة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.

وطالبت الدكتورة إيمان كريم، بمناسبة احتفالات العالم ومصر باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من كافة وسائل الإعلام القيام بأدوارها ومسؤولياتها نحو التوعوية المجتمعية بقضايا ذوي الإعاقة وآليات دمجهم وتمكينهم، بل وتوفير كافة سبل الإتاحة لهم، وتغيير النظرة المجتمعية، والأهم ايضاً هو تصحيح المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بهم، وأن الإعلام والفن كقوة ناعمة لابد أن يكون لهم الدور المحوري نحو إدماج منظور الإعاقة في كافة مناحي الحياة وداخل كل المؤسسات.

ورأت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة عليهم أدوار مهمة تجاه أنفسهم والمجتمع في مسألة سعيهم الدائم نحو الابتكار والخروج للمجتمع وإبراز طاقاتهم في كل المجالات، وأن يكونوا نقطة التحول الحقيقية في الحديث عن قضاياهم وإبراز أدوارهم جنيا إلى جنب مع كل ما تقوم به الدولة من إجراءات من شأنها تعزيز دمجهم وتمكينهم في كل المجالات.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن المجلس وتزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي على رأس أولويات عمله متابعة إنفاذ القانون، وحرصه على دوره وممارسة اختصاصاته، التي نص عليها الدستور والقانون.