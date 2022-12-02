الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» «فيديو»

كلنا واحد
كلنا واحد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الموقع العالمي للفيديوهات "اليوتيوب" فيديو يوضح قرار الداخلية بمد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري.

وواصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»  في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال «عدد 34 سلسلة- 1051 فرعا- 4 شوادر» بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات «القاهرة- الجيزة- القليوبية» تتضمن كل قافلة سلعًا غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

كما تواصل منظومة «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية، المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوي سلعًا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال (1026) منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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