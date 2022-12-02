الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 73 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

الدكتور محمد حلمي
الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا

نجحت الرقابة التموينية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتيّ الصحة والطب البيطري، خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي شنتها على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمطاعم والمخابز البلدية المدعمة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المنقضي، في ضبط وتحرير 73 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على مواصلة الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لمراقبة الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية التموين بالمنيا، وكذلك المتابعة المستمرة للأسواق لتقديم منتج مطابق للمواصفات وأمن على صحة المواطن وبجودة عالية.

من جانبه أوضح حسين خلف عبدالعزيز، مدير الرقابة التموينية، أنه تم تحرير ٧٣ محضرًا تموينيًا خلال عدد من الحملات الرقابية على الأسواق خلال النصف الثاني من نوفمبر المنقضي تنوعت مابين ٥٦ محضرًا على المحال التجارية والأسواق (عدم وجود شهادات صحية، غلق البقالة التموينية في أوقات العمل المحددة، منتجات غير مطابقة للمواصفات، (١٧) محضر للمخابز البلدي تنوعت بين (١٠) محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ٣محاضر نقص وزن، ٤ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات الرقابية تتم بصورة يومية بأنحاء المدينة والقرى التابعة لها وذلك بهدف تحقيق الانضباط في الأسعار وفرض الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم من قبل بعض التجار الجشعين والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستخدام الآدمي حرصًا على صحة المواطنين.

المنيا تحرير 73 محضر تمويني حملات رقابية بمدينة المنيا حسين خلف عبد العزيز مدير الرقابة التموينية الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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