إيقاف وإزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية ببنى مزار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة وإيقاف حالات التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف دون ترخيص، وقامت بإيقاف وإزالة 6 حالات تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه في إطار متابعة مجهودات الأحياء في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف دون ترخيص، تمكن حى جنوب المدينة وبالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات تحت إشراف المهندس ايهاب عبدالقوي، وهاني الخولي وشريف سمير وسامي رشاد نواب رئيس مركز ومدينة بني مزار، وهاني رمضان سكرتير الوحدة، وبحضور مسئول التنظيم بإيقاف عدد ٣ حالات مبان، الأولى عبارة عن إزالة مبان فى المهد بجوار مسجد عماد، والثانية إزالة مبانى طوب أحمر بالدور الأول علوي، والثالثة فك شدة خشبية بالدور الأرضي خلف شارع العاشر، وتم فك الشدة الخشبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن إدارة الإشغالات والإزالات بالتعاون مع حي غرب وفني تنظيم المنطقة قامت بإزالة عدد 3 حالات تعد، الأولى حالة تعد على الأرض الزراعية بحوض صابر صبري وأبوخمسة، والأخرى فك شدة خشبية بشارع المندي المتفرع من شارع العاشر من رمضان دور أرضي والثالثة على طريق الرور بندر بني مزار على مساحة 22 سهما في وجود مسؤول الجمعية الزراعية، وتم تسليمه الأرض خالية من أي تعديات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة حملات الإزالات سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص مشيرا إلي أن هذه التعديات أو مخالفات البناء يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى.