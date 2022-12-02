الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء المصابين في تحطم لعبة داخل ملاهي بنجع حمادي

جريدة الدستور

حصلت “الدستور” على أسماء المصابين في حادث تحطم لعبة داخل ملاهي بنادي الألومنيوم بنجع حمادي، والبالغ عددهم 13 مصابا. 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 13 في انقلاب ملاهي بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ناصر محمد أحمد، وإسلام صلاح، ودينا سيد، 21 عاما، ونورهان السيد، 32 عاما، وأسماء عبدالرحيم، ومروة عبدالرازق، وعبدالرحمن مصطفى، وآية حجازي مغربي 12 عاما، ونورا أبوالمجد موسى، وإسراء محي الدين، ومريم سيد أحمد، وأنوار عبدالناصر مبارك، 16 عاما، وجهاد جمال محمد 22 عاما، بإصابات خفيفة ومتوسطة.

 ونقل 11 مصابا إلى مستشفى الألومنيوم، ومصابين اثنين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة.

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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