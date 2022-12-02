الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص منزل بحى السلام إثر سقوط سلم بالدور الثالث فى الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلّف اللواء شريف فهمي بشارة، لجنة العقارات الآيلة للسقوط، بدراسة وضع أحد المنازل بشارع هدى شعراوي بمنطقة حي السلام، إثر ورود بلاغ بسقوط سلم الدور الثالث دون وقوع خسائر بالأرواح.

وعلى الفور، قامت اللجنة بفحص ومعاينة المبنى وأقّرت بسلامته، إلا أن السلم بدائي قديم ونتيجة لعوامل الصدأ والعوامل الجوية انهار عدد من الدرجات.

كان اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، قد توجه للعمارة محل البلاغ بتكليف من محافظ الإسماعيلية لمتابعة الجهات المعنية فور تلقي البلاغ بحضور نائب رئيس الحي ومدير الإدارة الهندسية بحي ثان وقسم الإشغالات والمرافق وقوات الحماية المدنية التي قامت بتأمين المكان المحيط وقسم شرطة ثان ومرفق الإسعاف ورئيس لجنة العقارات الآيلة للسقوط.

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