اجتماعات وقرارات.. «التضامن» ترصد العديد من الأنشطة خلال أسبوع

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي، الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وذلك من خلال التقرير التالي:

الجمعة 25 نوفمبر

وزيرة التضامن الاجتماعي تدشن حملة “16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء” تحت شعار "امسكوا طرف الخيط..وشاركوا في القرار"، والحملة تستهدف مناصرة حقوق النساء الأولي بالرعاية وحمايتهم من كافة أشكال الإساءة والاستغلال والعنف.



السبت 26 نوفمبر

المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ ورش تدريبية بإجمالي 177 شابًا وفتاة مستفيدًا من أبناء محافظة دمياط، ويتابع نتائج برامجه التدريبية بالمعاهد العليا والمتوسطة في 18 محافظة.

الطلاب المكفوفين في جامعات دمياط والفيوم يحصلون على جهاز لاب توب ناطق مجاناً من التضامن لدعمهم في العملية التعليمية ولتيسير عمليات دمجهم وتكافؤ فرصهم في التعليم.

الأحد 27 نوفمبر

الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية تستقبل الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

برنامج "فرصة" للتأهيل والتشغيل، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبى "النساء يمضين قدمًا" بمحافظة الجيزة لتأهيل السيدات لإقامة مشروعات صغيرة وتمكينهن اقتصادياً.

ويطلق قافلة تمكين اقتصادي بمحافظة القليوبية تحت شعار "ابدأ واحنا معاك" بالتعاون مع مؤسسة مصطفى أمين وعلي أمين الخيرية لتوفير أصول إنتاجية والدعوة إلى الإنتاج والعمل.

التضامن تكثف حملاتها ضد الزواج المبكر في جميع المحافظات وتبدأ بمحافظة أسيوط تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

الإثنين 28 نوفمبر

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل السفيرة نبيلة مكرم لتسجيل مؤسسة أهلية جديدة باسم "فاهم" لإزالة الوصمة على المرض النفسي والاكتشاف المبكر له.

بحضور رئيس مجلس الوزراء، القباج تشارك سلطنة عمان في احتفالها بالعيد الوطني لسلطنة عمان رقم "52".

تحت مظلة البرنامج القومي لتنظيم الأسرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ورشة عمل بعنوان "الفتاوى الدينية وقضية تنظيم الأسرة"، بهدف مناقشة الأبعاد الاجتماعية والدينية لموضوع الحد من الزيادة السكانية.

الثلاثاء 29 نوفمبر

وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد الاجتماع التنسيقي لخطة وزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، لمتابعة تنفيذ برنامج "وعي" لتعزيز الفكر المعتدل والسلوكيات الإيجابية وفتح فرص العمل للسكان المنقولين.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يستقبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لمناقشة سبل التعاون في مؤتمر "قادرون باختلاف".



الأربعاء 30 نوفمبر

بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين ووفد منظمة الصحة العالمية، القباج تشارك في اجتماع لمتابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

القباج تشارك في الحفل السنوي لمؤسسة "كيميت" في حضور وزير الخارجية المصري والاحتفال بمئوية بطرس غالي وتكريم الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق والسيد محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق.



الخميس 1 ديسمبر