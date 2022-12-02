«السياحة»: توجيهات من رئيس الوزراء بالاهتمام بمنتج السياحة الصحية في مصر

كشف المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، أن هناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء بالاهتمام بمنتج السياحة الصحية في مصر، لافتاً إلى أن مصر يوجد بها العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن أن تضعها في مصاف المقاصد الصحية العالمية، بالإضافة إلى أن إمكانيات وعناصر تنافسية يمتلكها المقصد الصحي المصري لا تقتصر على هذا الزخم من الموارد فقط بل قامت الدولة بإعداد مخططات استثمارية للاستفادة الاقتصادية من هذا المنتج السياحي تراعى فيها أقصى درجات الاستدامة والتنمية المسئولة من حيث الطاقة الاستيعابية الصديقة للبيئة والمناخ المتوافق مع طبيعة المنطقة بالإضافة إلى إقامة شبكة مواصلات برية وجوية والتي سهلت الوصول إلى أماكن تلك الموارد، مع تمكين المجتمعات المحلية من استمرارية الممارسات التقليدية لتوفير تجربة استشفائية ثرية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر السياحة العلاجية الذي نظمته نقابة أطباء القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ورئيس المؤتمر تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الصحة والسكان.

وأكد الجندي، على أن نجاح مصر فى أن تصبح مركزاً إقليميا متميزاً فى علاج العديد من الأمراض، وتفوق عناصرها البشرية فى القضاء على الفيروسات المستعصية، وكذا قدرتها على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا، جعلها في مصاف الدول التي توفر فرصاً استثمارية عالية الربحية في مجال السياحة الصحية.

ومن جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن رعاية الوزارة لهذا المؤتمر تأتي في إطار الاستراتيجية الترويجية للوزارة والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على تنوع المنتج السياحي المصري والتي من بينها منتج السياحة العلاجية وإلقاء الضوء على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين المهتمين بهذا المنتج، وأضافت إلى أنه في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الفعاليات المحلية والدولية فقد تم توفير جناح بالمؤتمر للهيئة مجهز بالمواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري لتوزيعها على ضيوف المؤتمر، كما تم أيضًا عرض عدد من الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يتضمن عدد من الجلسات تتناول إلقاء الضوء على السياحة العلاجية وعرض لبعض المجالات الطبية العلاجية التي تتميز بها مصر، وبعض المنشآت الطبية المتميزة، وعرض من وزارة السياحة والآثار عن الأماكن السياحية بمصر، بالإضافة إلى جلستين حواريتين أحدهما عن التحديات والصعوبات في السياحة العلاجية والأخرى عن الفرص والتوصيات.