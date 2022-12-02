النائب طارق نصير يهنئ الإمارات بعيدها الوطنى الـ51

هنأ النائب طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة العيد الـ51 على اتحاد دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وقال اللواء طارق نصير، إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة.

وأكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت إلى الاعتراف بها فور إعلانها ودعمتها دوليًا وإقليميًا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ.

وأضاف أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة لتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية العربية القادر على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات.