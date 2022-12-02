الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يوجه بافتتاح معرض السلع الغذائية بمقر جمعية «الشبان المسلمين»

سكرتير عام المنيا
سكرتير عام المنيا يفتتح معرض السلع الغذائية

كلَّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، بافتتاح معرض السلع الغذائية الذي تنظمه مديرية التموين بالمحافظة، بالتعاون مع جمعية الشبان المسلمين بمقر الجمعية بمدينة المنيا، اليوم الجمعة، بتخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 30% على أن يقام المعرض في الجمعة الأولى من كل شهر بذات المكان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك لإتاحة أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين بعرض السلع بأسعار في متناولهم وتقل بصورة ملحوظة عن مثيلاتها بالسوق. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من أعضاء جمعية الشبان المسلمين، وعدد من التجَّار المشاركين بالمعرض.

نقل السكرتير العام، تحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ودعمه لإقامة تلك المعارض التي تتماشى مع توجهات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وعرض السلع الغذائية والرئيسية بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقدمه الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة في توفير كل السلع واحتياجات المواطنين بأسعار تناسب إمكاناتهم، كما وجها بإقامة مثل تلك المعارض بشكل نصف شهري، وذلك لإقبال المواطنين الكبير على المعرض.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المعرض يضم العديد من المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاج لها المواطن، منها، اللحوم البلدية والتي تطرح بسعر 140 جنيهًا ويتم ذبحها بالسلخانة وتحت إشراف بيطري كامل، وأرز بسعر 15 جنيهًا للكيلو، وسكر بسعر 15 جنيهًا، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن والمكرونة والعسل وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى وجود عرض يشمل 10 كيلو دقيق بسعر 100 جنيه، مشيرًا إلى أن المعرض يلاقي إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

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محافظ المنيا معرض السلع الغذائية جمعية الشبان المسلمين بمدينة المنيا الدكتور محمود يوسف اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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