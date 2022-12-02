تزامنًا مع مبادرة «المتحدة».. كيف تتعامل مع صديقك أو جارك المدمن؟

عندما تظهر على صديق أو جارك علامات تعاطي الكحول أو المخدرات الأخرى، فمن الصعب معرفة ما يجب فعله أو قوله، ويمكن أن يسمى الإدمان أيضًا "اضطراب تعاطي المخدرات"، ولأن الإدمان فعل مدمر للصحة فأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة لمناهضة تعاطي المخدرات.

وبحسب موقع urmc.rochester.edu، فيشير تعاطي المخدرات إلى قرار متعمد باستخدام الكحول أو عقار غير قانوني أو دواء بطريقة غير آمنة، ويمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات إلى الإدمان.

يبدأ الإدمان بتعاطي الكحول أو المخدرات، تتداخل العقاقير والكحول مع وظائف الدماغ الطبيعية. لكن لها أيضًا تأثير طويل المدى على الدماغ. في مرحلة ما تحدث تغيرات في الدماغ يمكن أن تحول تعاطي المخدرات والكحول إلى إدمان.

يمكن أن يكون الإدمان جسديًا أو نفسيًا أو كليهما

الإدمان الجسدي، بأن يصبح جسم الشخص معتمدا على المخدرات، ويحتاج إلى المزيد منه للحصول على نفس التأثير، وعندما يتوقف الشخص عن استخدام الدواء، قد تظهر عليه أعراض الانسحاب.

الإدمان النفسي، بأن يتوق عقل الشخص للشعور الذي يمنحه الدواء، أو يشعر الشخص بالسوء العاطفي عندما يتوقف عن تعاطي المخدر، ويمكن التغلب على الشخص من خلال الرغبة في الحصول على المزيد من المخدرات.

يمكن أن يؤذي السلوك والأعراض الاجتماعية للإدمان الأسرة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، ولكن قد تكون في أفضل وضع لمساعدة المدمن على فهم الحاجة إلى طلب العلاج، ويقول معظم الأشخاص الذين يتعافون إنهم تلقوا المساعدة لأن صديقًا أو قريبًا كان صادقًا معهم بشأن شربهم الكحول أو تعاطي المخدرات.

اتخاذ القرار للمساعدة

عند تحديد ما إذا كان يجب عليك التحدث إلى صديقك، قد تكون لديك بعض المخاوف، مثل: الخوف أو المشاعر المختلطة بشأن التورط في حياة شخص آخر، وفقط تذكر أن الإدمان على الكحول أو المخدرات الأخرى هو سبب رئيسي للوفاة.

قد تشعر بالأذى من تصرفات صديقك أو جارك أو تصرفاته السابقة، لذلك من المهم أن تتحمل مسؤولية مشاعرك أيضًا.

من المهم أيضًا أن يكون لديك فكرة عن كمية الكحول أو تعاطي المخدرات، فكر في كيفية تأثيره على صديقك أو جارك وكذلك على الآخرين، إذا كان هذا الشخص يعاني من مشاكل متعلقة بالكحول أو المخدرات، فإنه يحتاج إلى المساعدة.

أعراض نفسية

عندما يكون لدى الشخص رغبة نفسية أو عاطفية في تعاطي المخدرات، فقد ترى أعراضًا معينة، كأنه ينظر إلى المخدرات أو الكحول كحل وليس مشكلة، أو يتناول المخدرات أو الكحول بكميات أكبر وأكبر أو على مدى وقت أطول، أو يكون منشغلًا بتعاطي المخدرات أو شرب الكحول، أو يسرق أو يبيع أشيائهم لشراء المخدرات أو الكحول، أو تشعر بالقلق والاكتئاب، أو الامتناع عن الاتصال بالأصدقاء والعائلة، أو يفقد الاهتمام بالمدرسة أو العمل أو الهوايات، او يختلط مع الآخرين الذين يتعاطون المخدرات أو يشربون بشكل مفرط، أو لديه تقلبات مزاجية، او لديه مشاكل في العمل والمنزل، أو لديه مشكلة في العلاقات، أو شارك في سلوك خطير مثل القيادة في حالة سكر.

الأعراض الجسدية

عندما يصبح جسم الشخص معتمداً على عقار ما، فقد ترى بعض الأعراض التالية:

مشاكل النوم، ويظهر عليه فقدان الوزن أو زيادة الوزن، أو أعراض الانسحاب الجسدي عند عدم تناول الدواء أو الشرب، كما يظهر أيضا على طريقة حديثه.

يمكن أن يساعدك ما يلي في التحدث مع صديقك أو جارك:

لا تحاول التحدث عندما يكون صديقك أو جارك في حالة سكر أو منتشي، ومن الجيد أيضًا أن تلتقي في مكان هادئ ومحايد، ولكن ليس في حانة أو في أي مكان آخر يقدم الكحول.

تحدث عن تأثير شرب صديقك أو جارك للمخدرات أو تعاطيه على كل ما يهتم به الشخص كثيرًا، مثل المهنة أو الأطفال، وقد لا يكون صديقك قلقًا بشأن وضعه الخاص، لكنهم قد يهتمون بشدة بأطفالهم وما قد تفعله المشكلة بهم.

كن مستعدًا لمجموعة متنوعة من ردود الفعل، من الحزن إلى الغضب، فكر في كيفية ردك على كل رد فعل، بما في ذلك الخروج من الموقف إذا خرج عن السيطرة، وكن على دراية بموارد العلاج أو الاسترداد المتاحة في مجتمعك.