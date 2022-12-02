تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة، موضحًا أنه تم تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1000 شاحنة و64 سيارة.

وأوضح المركز - في بيانٍ صادر اليوم الجمعة - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و406 شاحنات، و38 سيارة، لافتًا إلى أن حركة الصادرات شملت 16000 طن بضائع، و594 شاحنة، و26 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة دليلة، والحرية 2، وغادرت سفن الحرية، وبوسيدون إكسبريس، وأمل، مضيفًا أنه تم تداول 4200 طن بضائع عامة ومتنوعة 280 شاحنة بميناء نويبع، حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن سينا، وبريدج، وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكبًا.