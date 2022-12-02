جامعة سوهاج ترفع مستوى الإنارة بمقرها الجديد بتركيب 1400 كشاف ليد

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال تركيب كشافات إنارة الأعمدة على الطرق الجانبية والشوارع الداخلية والخارجية بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه المهندس حسين محمدين، مدير عام الإدارة الهندسية، وعدد من مسئولي الإدارة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد استهلاك الكهرباء ليكون سلوكاً مجتمعياً ونظام حياة مستداما، تم البدء فى تنفيذ إستراتيجية الجامعة لترشيد استهلاك الكهرباء باستبدال كشافات الإنارة المنتهية الصلاحية بأعمدة الإنارة بالمقر الجديد بتركيب ١٤٠٠ كشاف من الكشافات فائقة الإضاءة، والتي تعمل بنظام الليد وهي أحدث الأنظمة الموفرة للطاقة عالمياََ، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها، وخاصة فيما يتعلق برفع مستوى الإنارة داخل وخارج المقر الجديد للجامعة، لخدمة طلاب الكليات والمدن الجامعية الذين يتواجدون بشكل يومي لساعات متأخرة من اليوم.

وأشار المهندس حسين محمدين، إلى أن رئيس الجامعة وجه بسرعة حصر الكشافات التالفة ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة، واستخدام الكشافات الموفرة للطاقة بدلاً منها، حيث إنها توفر أكثر من 85% من الطاقة الكهربائية مقارنة باللمبات العادية، كما أنها آمنة ولا تسبب الاشتعال، كما وجه ايضاً بتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بمختلف المباني داخل مقري الجامعة.