الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إيمان كريم: آمال الأشخاص ذوى الإعاقة أصبحت حقيقة فى عهد الرئيس السيسى

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رسالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة "أن آمال الأشخاص ذوي الإعاقة تحققت على أرض الواقع وأصبحت حقيقة، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر أنهي عصرًا من التهميش".

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه بتكثيف الجهود فى سبيل دعم حقوق هذه الفئة، تم تخصيص عام 2018، عامًا لهم، وإطلاق القانون رقم 10 لسنة 2018، كما تم إصدار القانون رقم 11 لسنة 2019، الخاص بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كأول جهة قومية مستقلة تختص بحماية وتعزيز حقوقهم.

وتابعت آمال كريم، "تم إطلاق صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة خلال عام 2019، وشهد عام 2020، صدور قانون 200 للسنة 2020 الذي تم تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2022، ليصبح صندوق قادرون باختلاف بهدف توسيع دوره، كما تم دمجهم فى الاستراتيجيات الوطنية كاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى اشتملت على 9 بنود خاصة بهم، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050".

 بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات القومية كمبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، وإطلاق المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمى الرئيس عبد الفتاح السيسي عطاء صندوق قادرون باختلاف

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