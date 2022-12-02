تفاصيل اعتداء شاب على فتاة وأسرتها بسبب فسخ الخطوبة فى الإسماعيلية

كشف رجال الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع «فيس بوك» متضمناً تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لمداومة التعرض لها ولأسرتها لرغبته في الارتباط بها بالإسماعيلية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً تضرر إحدى الفتيات من شخص يتعرض لها ولأسرتها لرغبته في الارتباط بها بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو "مصابة بجروح متفرقة بالجسم"، شقيقتها مصابة بجروح متفرقة بالجسم، والدتهما)، طرف ثان: (المشكو في حقه و6 آخرين) بسبب فسخ الفتاة خطبتها من المشكو في حقه ورفضها إعادة بعض المتعلقات له وعلى إثر ذلك توجه الطرف الثاني لمنزل الطرف الأول وتبادلوا التعدي على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها، وتم ضبطهم في حينه عدا المشكو في حقه.

وباستدعاء المشكو في حقه حضر لديوان المركز وبمواجهته بما ورد بمقطع الفيديو أنكر ذلك وعلل قيام المذكورة بنشره لرفضها رد بعض المتعلقات له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.